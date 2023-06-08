Назаров Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1868 по 1877
Дочь: Староверова Елена Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно