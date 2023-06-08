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Назаров Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Назаров Стефан Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1868 по 1877

Дочь: Староверова Елена Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Самсон Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно