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Шельпякова Федора Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Патрина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шельпяков Иван Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шельпяков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Шельпяков Иван Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шельпяков Иван Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Смерть
Неизвестно