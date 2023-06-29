Шельпякова Федора Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Патрина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шельпяков Иван Тимофеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Шельпяков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Шельпяков Иван Тимофеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Смерть
Неизвестно