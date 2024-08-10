Митрофанова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1973
Отец: Митрофанов Владимир Аркадьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1992
Дочь: Митрофанова Полина Александровна
Отец ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1996
Дочь: Митрофанова Соня Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дыдо Александр Владимирович
Могилев, Могилёвская область