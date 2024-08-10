Митрофанова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1973

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

пв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1973

Отец: Митрофанов Владимир Аркадьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1992

Дочь: Митрофанова Полина Александровна

Отец ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
26.03.1996

Дочь: Митрофанова Соня Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.02.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыдо Александр Владимирович

Могилев, Могилёвская область

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