Юркова Параскева Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1856
Второй брак для солдатки Параскевы Ефремовой Козявкиной и Гавриила Егорова - сына вдовы Мавры Ивановой Юрковой
Рождение ребёнка
13.05.1858
Дочь: Юркова Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Юрков Гавриил Георгиевич
Рождение ребёнка
02.08.1859
Дочь: Юркова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Юрков Гавриил Георгиевич
Рождение ребёнка
14.10.1861
Отец ребёнка: Юрков Гавриил Георгиевич
Смерть
Неизвестно