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Юркова Параскева Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1856

Муж: Юрков Гавриил Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для солдатки Параскевы Ефремовой Козявкиной и Гавриила Егорова - сына вдовы Мавры Ивановой Юрковой
Рождение ребёнка
13.05.1858

Дочь: Юркова Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Юрков Гавриил Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1859

Дочь: Юркова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Юрков Гавриил Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1861

Сын: Юрков Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Юрков Гавриил Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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