Башкиров Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.07.1862
Дата смертиОколо 23.02.1863
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1862
Отец: Башкиров Михаил Павлович
Мать: Башкирова Елена Минеевна
Крещение
27.07.1862
Крестная: ставропольская tofyrf Домна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 23.02.1863
Причина смерти: младенческая | в метрике дата указана как 1.2.1863, что при похоронах 14 - странно, скорее какая-то цифра недописана
Похороны
26.02.1863