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Башкиров Владимир Михайлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.07.1862

Дата смерти

Около 23.02.1863

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1862

Отец: Башкиров Михаил Павлович

Мать: Башкирова Елена Минеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.07.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестная: ставропольская tofyrf Домна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 23.02.1863
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческая | в метрике дата указана как 1.2.1863, что при похоронах 14 - странно, скорее какая-то цифра недописана
Похороны
26.02.1863
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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