Мавра Михайлова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти11.12.1819 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Михаил Иванов
Мать: Анна Григорьева
Бракосочетание
До 1760
Муж: Сергей Макаров
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кузьма Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Макаров
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Февронья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Макаров
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Макаров
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Домна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Макаров
Рождение ребёнка
1776
Сын: Родион Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Макаров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кристина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Макаров
Рождение ребёнка
?.05.1782 ст.
Сын: Константин Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Макаров
Смерть
11.12.1819 ст.