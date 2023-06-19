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Мавра Михайлова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

11.12.1819 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Михаил Иванов

Мать: Анна Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1760

Муж: Сергей Макаров

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кузьма Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Февронья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Домна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Родион Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кристина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.05.1782 ст.

Сын: Константин Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.12.1819 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область