Майстренко (Галацай) Ольга Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майстренко (Галацай) Ольга Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Майстренко Алексей Федорович

Отец ребёнка: Майстренко Федор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Майстренко Иван Федорович

Отец ребёнка: Майстренко Федор Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майстренко Федор Леонтьевич

Смерть
Неизвестно