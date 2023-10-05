Морозов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1917
Дата смерти?.11.1984
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1917
Отец: Морозов Пётр Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Морозов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Морозова Галина Александровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Морозов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Морозова Галина Александровна
Крещение
?.08.1968
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.11.1984
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца