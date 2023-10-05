Морозов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Алексей Петрович

Морозов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1917

Дата смерти

?.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1917

Отец: Морозов Пётр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Морозов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Морозова Галина Александровна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Морозов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Морозова Галина Александровна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
?.08.1968
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.11.1984
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close