Лысовъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысовъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Лысовъ Петръ

Мать: Лысова Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Лысова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лысовъ Архипъ

Мать ребёнка: Лысова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Лысова Авдотья Петрова

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Авдотья Петрова