Лысовъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Лысовъ Петръ
Мать: Лысова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Лысова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лысовъ Архипъ
Мать ребёнка: Лысова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Лысова Авдотья Петрова
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысова Авдотья Петрова