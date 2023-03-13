Лысовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Лысовъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Лысовъ Абрамъ
Мать ребёнка: Лысова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лысовъ Григорий
Мать ребёнка: Лысова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сырцова Василиса
Мать ребёнка: Лысова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Лысовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Лысова Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысова Марфа Степанова