Лысовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысовъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Лысовъ Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Лысовъ Абрамъ

Мать ребёнка: Лысова Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Лысовъ Григорий

Мать ребёнка: Лысова Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сырцова Василиса

Мать ребёнка: Лысова Марфа Степанова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Лысовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Лысова Марфа Степанова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Марфа Степанова