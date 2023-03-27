Петров Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Сергей Николаевич

Петров Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1906

Дата смерти

20.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Аркадьевна

Смерть
20.07.1943