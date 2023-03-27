Петров Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1906
Дата смерти20.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Аркадьевна
Смерть
20.07.1943