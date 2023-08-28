Рубцов Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Максим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рубцова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Егор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Илья Максимович

Мать ребёнка: не указана

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