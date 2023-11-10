Шувалова (Татищева) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Татищева) Елена Борисовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
31.01.1932

Муж: Шувалов Пётр Павлович

Мекне́с, Марокко
Рождение ребёнка
07.04.1933

Сын: Шувалов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович

Мекне́с, Марокко
Развод
До 1949

Муж: Шувалов Пётр Павлович

Мекне́с, Марокко
Место жительства
Неизвестно
Мекне́с, Марокко
Смерть
Неизвестно
Мекне́с, Марокко
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