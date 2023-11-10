Шувалова (Татищева) Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения25.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1932
Мекне́с, Марокко
Рождение ребёнка
07.04.1933
Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович
Мекне́с, Марокко
Развод
До 1949
Мекне́с, Марокко
Место жительства
Неизвестно
Мекне́с, Марокко
Смерть
Неизвестно
Мекне́с, Марокко