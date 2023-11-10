Мандрыка (Мандрыка) Мария Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1842
Посвящение в духовный сан
28.04.1852
Определением Екатеринославского Дворянского Депутатского Собрания 12.9.1851 г., внесена во II-ю часть родословной книги Дворянства Екатеринославской губернии по Верхнеднепровскому уезду. Утверждено Ук... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно