Мандрыка (Мандрыка) Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Мандрыка) Мария Прокофьевна

Место рождения

Гуляйполе, Дніпропетровська область

Дата рождения

01.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1842

Отец: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович

Мать: Мандрыка Евдокия Ивановна

Гуляйполе, Дніпропетровська область
Посвящение в духовный сан
28.04.1852
Определением Екатеринославского Дворянского Депутатского Собрания 12.9.1851 г., внесена во II-ю часть родословной книги Дворянства Екатеринославской губернии по Верхнеднепровскому уезду. Утверждено Ук... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица
Место жительства
Неизвестно
Гуляйполе, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Гуляйполе, Дніпропетровська область
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