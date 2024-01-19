Мандрыка (Морокина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Морокина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Гуляйполе, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1852

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуляйполе, Дніпропетровська область
Крестьянка.
Бракосочетание
12.11.1836

Муж: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович

Гуляйполе, Дніпропетровська область
Женился на своей "крестьянской девице".
Рождение ребёнка
18.01.1839

Сын: Мандрыка Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович

Гуляйполе, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
04.12.1840

Дочь: Мандрыка Варвара Прокофьевна

Отец ребёнка: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович

Гуляйполе, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Мандрыка Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович

Гуляйполе, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.11.1844

Дочь: Мандрыка Любовь Прокофьевна

Отец ребёнка: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович

Гуляйполе, Дніпропетровська область
Место жительства
28.04.1852
Гуляйполе, Дніпропетровська область
Несмотря на формальные трудности, муж оформил брак и детей официально, даровав им свою фамилию. По собственным его заслугам Прокофий Пантелеймонович Мандрикин с женой Евдокией Ивановной Морокиной и де... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Гуляйполе, Дніпропетровська область
Смерть
После 1852
Гуляйполе, Дніпропетровська область
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