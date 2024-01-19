Мандрыка (Морокина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянка.
Бракосочетание
12.11.1836
Женился на своей "крестьянской девице".
Рождение ребёнка
18.01.1839
Сын: Мандрыка Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
04.12.1840
Дочь: Мандрыка Варвара Прокофьевна
Отец ребёнка: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Мандрыка Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.11.1844
Дочь: Мандрыка Любовь Прокофьевна
Отец ребёнка: Мандрыка Прокофий Пантелеймонович
Место жительства
28.04.1852
Несмотря на формальные трудности, муж оформил брак и детей официально, даровав им свою фамилию. По собственным его заслугам Прокофий Пантелеймонович Мандрикин с женой Евдокией Ивановной Морокиной и де... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1852