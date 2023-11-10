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(Сорокина) Анна Кузьминична

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.02.1902

Дата смерти

После 30.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902

Отец: Сорокин Кузьма Андреевич

Мать: Сорокина Агриппина Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
19.08.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Иванович Сорокин
Восприемник
11.03.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Дмитриевич Сорокин
Восприемник
29.10.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Николаевна Сорокина
Восприемник
21.04.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Дмитриевич Сорокин
Восприемник
30.09.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Григорий Иванович Сорокин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 30.11.1964
В метрике отметка о выдаче свидетельства
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