(Сорокина) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения14.02.1902
Дата смертиПосле 30.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902
Восприемник
19.08.1913
Александр Иванович Сорокин
Восприемник
11.03.1916
Василий Дмитриевич Сорокин
Восприемник
29.10.1916
Анастасия Николаевна Сорокина
Восприемник
21.04.1918
Иван Дмитриевич Сорокин
Восприемник
30.09.1918
Григорий Иванович Сорокин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 30.11.1964
В метрике отметка о выдаче свидетельства