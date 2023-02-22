Богатырёва Фёкла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатырёва Фёкла Григорьева

Богатырёва Фёкла Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

31.12.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1850

Сын: Богатырёв Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1852

Сын: Богатырёв Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1854

Сын: Богатырёв Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1855

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1856

Сын: Богатырёв Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1857

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агрофена Григорьева

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Григорий Иванович

Смерть
31.12.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: от родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close