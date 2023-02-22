Богатырёва Фёкла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти31.12.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1850
Сын: Богатырёв Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1852
Рождение ребёнка
17.01.1854
Рождение ребёнка
02.03.1855
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1856
Рождение ребёнка
15.06.1857
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агрофена Григорьева
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: от родов