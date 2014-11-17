Дворяк (Шатуло) Александра Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДворяк (Шатуло) Александра Савельевна

Дворяк (Шатуло) Александра Савельевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1932

Дата смерти

17.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1932

Отец: Шатуло Савелий Яковлевич

Мать: Шатуло Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
12.10.1951

Сын: Галивец Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Галивец Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
22.09.1956

Дочь: Чиняева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Дворяк Василий Андреевич

Рождение ребёнка
17.02.1961

Сын: Дворяк Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Дворяк Василий Андреевич

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворяк Василий Андреевич

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля
Смерть
17.11.2014
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close