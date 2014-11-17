Дворяк (Шатуло) Александра Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1932
Дата смерти17.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1932
Отец: Шатуло Савелий Яковлевич
Мать: Шатуло Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
12.10.1951
Сын: Галивец Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Галивец Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
22.09.1956
Дочь: Чиняева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Дворяк Василий Андреевич
Рождение ребёнка
17.02.1961
Отец ребёнка: Дворяк Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля
Смерть
17.11.2014
Похороны
Неизвестно