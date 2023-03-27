Оболенский Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенский Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Неизвестно

Отец: Оболенский Алексей Андреевич

Мать: не указана