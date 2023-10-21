Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Потапов Игнат Потапович

Отец ребёнка: Потап Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1798

Сын: Потапов Мирон Потапович

Отец ребёнка: Потап Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агрофена Потаповна

Отец ребёнка: Потап Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1810

Сын: Потапов Андрей Потапов

Отец ребёнка: Потап Иванович

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Иванович

Смерть
Неизвестно
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