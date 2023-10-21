Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Потап Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Потап Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агрофена Потаповна
Отец ребёнка: Потап Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Потап Иванович
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Иванович
Смерть
Неизвестно