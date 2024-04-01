Брюханов Петр Крест. Д. Ганькиной Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханов Петр Крест. Д. Ганькиной Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхонов Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюханов Павел Крест Д. Ганькиной Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выходцева (Брюханова) Екатерина Петрова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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