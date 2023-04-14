Горбовский Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1988
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1988
Рождение ребёнка
20.11.2015
Сын: Горбовский Александр Андреевич
Мать ребёнка: Горбовская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Ангелина Андреевна
Мать ребёнка: Горбовская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбовская Анна
Развод
Неизвестно
Жена: Горбовская Анна