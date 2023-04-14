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Горбовский Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1988

Отец: Горбовский Сергей Дмитриевич

Мать: Орленко Нина Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.2015

Сын: Горбовский Александр Андреевич

Мать ребёнка: Горбовская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Ангелина Андреевна

Мать ребёнка: Горбовская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбовская Анна

Развод
Неизвестно

Жена: Горбовская Анна