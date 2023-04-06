Везигина Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Везигин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Везигин Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
21.05.1811
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Везигин Харлампей Тимофеевич
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
29.11.1814
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
24.09.1816
Дочь: Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Везигин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Везигин Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Везигин Прокопий Тимофеевич
Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно