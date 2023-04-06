Везигина Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Везигина Елена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Везигин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Везигин Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
21.05.1811

Сын: Везигин Яковъ Тимофеевич

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Везигин Харлампей Тимофеевич

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
29.11.1814

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
24.09.1816

Дочь: Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Везигин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Везигин Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Везигин Прокопий Тимофеевич

Отец ребёнка: Везигин Тимофей Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Тимофей Дмитриев

Смерть
Неизвестно