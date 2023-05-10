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Козьмин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козьмин Василий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козьмина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Козьмина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьмин Николай Иванович

Мать ребёнка: Козьмина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Козьмина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно