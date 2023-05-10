Козьмин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козьмин Василий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козьмина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Козьмина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козьмина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Козьмина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно