Козьмина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьмина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козьмина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Козьмин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьмин Николай Иванович

Отец ребёнка: Козьмин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Козьмин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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