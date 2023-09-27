Свечка (Остроградская) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечка (Остроградская) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

17.02.1788

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1775

Муж: Свечка Пётр Алексеевич

Лубны, Полтавська область
Записал своей жене слободу Петровку, в обеспечение полученного приданого.
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Свечка Николай Петрович

Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Шимкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Уракова Анна Петровна

Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пригара Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.10.1784

Сын: Свечка Яков Петрович

Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич

Лубны, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Лубны, Полтавська область
Смерть
17.02.1788
Лубны, Полтавська область
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