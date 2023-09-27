Свечка (Остроградская) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти17.02.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1775
Записал своей жене слободу Петровку, в обеспечение полученного приданого.
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Шимкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Уракова Анна Петровна
Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пригара Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
12.10.1784
Сын: Свечка Яков Петрович
Отец ребёнка: Свечка Пётр Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1788