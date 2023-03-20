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Кондратьева Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Кондратьев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кондратьев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно