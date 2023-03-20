Кондратьева Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Кондратьев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кондратьев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Кондратьев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Кондратьев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Кондратьев Виктор Петрович
Отец ребёнка: Кондратьев Петр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно