Яковлева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1962

Сын: Яковлев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Яковлев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай