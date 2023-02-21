Аносов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1822

Дата смерти

10.04.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1857

Жена: Поливанова Татьяна Петровна

Смерть
10.04.1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронен в приделе Голицынской церкви во имя архистратига Михаила в Сергиевой пустыни.
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