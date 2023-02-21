Аносов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1822
Дата смерти10.04.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1857
Смерть
10.04.1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронен в приделе Голицынской церкви во имя архистратига Михаила в Сергиевой пустыни.