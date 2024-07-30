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Катушенко Иван Григорьевич

Место рождения

Богушево, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Богушево, Полоцкий район, Витебская область
Военная служба
Неизвестно
Канонир 6-й роты Динабургской крепостной артиллерии
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Катушенко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Катушенко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1900

Дочь: (Катушенко) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1903

Дочь: (Катушенко) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1908

Сын: Катушенко Николай Иванович

Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1912

Сын: Катушенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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