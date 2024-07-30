Катушенко Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Канонир 6-й роты Динабургской крепостной артиллерии
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Катушенко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна
Рождение ребёнка
08.03.1898
Сын: Катушенко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна
Рождение ребёнка
23.09.1900
Дочь: (Катушенко) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна
Рождение ребёнка
23.05.1903
Дочь: (Катушенко) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна
Рождение ребёнка
04.12.1908
Сын: Катушенко Николай Иванович
Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна
Рождение ребёнка
09.09.1912
Сын: Катушенко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Катушенко (Прохорова) Варвара Стефановна
Смерть
Неизвестно