Подстаницкий Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подстаницкий Николай Иоаннович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подстаницкий Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подстаницкий Христофор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно