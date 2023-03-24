Саня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сухоставский Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоставский Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Герасимовна
Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно