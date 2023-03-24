Саня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сухоставский Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоставский Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Герасимовна

Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: Сухоставский Герасим Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоставский Герасим Леонтьевич

Смерть
Неизвестно