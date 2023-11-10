Дроздов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Дроздов Александр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1986

Сын: Дроздов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дроздова Тамара

Махони, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздова Тамара

Махони, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Махони, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
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