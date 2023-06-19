Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Афонасий

Мать: Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан