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Григорий
Григорий
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Место рождения
Воскресенское
, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1762
Пол
Мужской
Отец
Афонасий
1733 г.р.
Мать
(Кулешова) Василиса
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Афонасий
Мать:
Василиса
Воскресенское
, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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