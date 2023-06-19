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(Бусалаева) Александра
(Бусалаева) Александра
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Место рождения
Васильевка
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
10.04.1912
Пол
Женский
Отец
Бусалаевъ Алексей
1877 г.р.
Мать
Латышева Бусалаева Анастасия Яковлева
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1912
Отец:
Бусалаевъ Алексей
Мать:
Латышева Бусалаева Анастасия Яковлева
Васильевка
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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