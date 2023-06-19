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(Бусалаева) Александра

Место рождения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1912

Отец: Бусалаевъ Алексей

Мать: Латышева Бусалаева Анастасия Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан