Кондратов Александр Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1897
Сын: Кондратов Симеон Александров
Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Богословцева Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
09.10.1901
Сын: Кондратов Яков Александров
Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
05.01.1907
Сын: Кондратов Павел Александров
Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
11.11.1911
Сын: Кондратов Григорий Александров
Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина
отец записан как Алексей Леонидов Кондратов
Рождение ребёнка
08.03.1915
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
13.01.1918
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1942