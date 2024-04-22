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Кондратов Александр Леонтьев

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратов Леонтий Казак Ст. Камышловой Павлов

Мать: Кондратова Анастасия Павловна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.09.1897

Сын: Кондратов Симеон Александров

Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Богословцева Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина

Рождение ребёнка
09.10.1901

Сын: Кондратов Яков Александров

Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина

Рождение ребёнка
05.01.1907

Сын: Кондратов Павел Александров

Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина

Рождение ребёнка
11.11.1911

Сын: Кондратов Григорий Александров

Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина

отец записан как Алексей Леонидов Кондратов
Рождение ребёнка
08.03.1915

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина

Рождение ребёнка
13.01.1918

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кондратова Феодосия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Феодосия Никитина

Смерть
По 1942
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