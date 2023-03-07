Булатов Леонтий Григорьев
Место рожденияпочинок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1675
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Булатов Григорий (Гришка) Яковлев
Мать: не указана
починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Булатов Обакум (Аввакум) Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1734