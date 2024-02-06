Соколов Артем Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Артем Андреевич

Соколов Артем Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1994

Отец: Соколов Андрей Николаевич

Мать: Соколова Светлана Владимирновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close