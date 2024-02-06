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Соколов Артем Андреевич
Соколов Артем Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.1994
Пол
Мужской
Отец
Соколов Андрей Николаевич
1968 г.р.
Мать
Соколова Светлана Владимирновна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1994
Отец:
Соколов Андрей Николаевич
Мать:
Соколова Светлана Владимирновна
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