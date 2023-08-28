Татаринцева Параскева Никодимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смерти30.01.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: Карпушин Никодим Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: Ефросиния Алексеева
Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов
Рождение ребёнка
17.05.1886
Дочь: Гликерия Алексеева
Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1897
Причина смерти: от простуды