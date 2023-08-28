Татаринцева Параскева Никодимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева Параскева Никодимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

30.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: Карпушин Никодим Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Ефросиния Алексеева

Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.05.1886

Дочь: Гликерия Алексеева

Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Татаринцев Алексей Антонов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Алексей Антонов

Смерть
30.01.1897
Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
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