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Варганова Татьяна Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1908

Сын: Варгановъ Афонасий

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1909

Сын: Варгановъ Александръ

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Варгановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Варганова Екатерина

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1915

Дочь: Варганова Надежда

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Иванъ