Варганова Татьяна Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1908
Сын: Варгановъ Афонасий
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.10.1909
Сын: Варгановъ Александръ
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Варгановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Варганова Екатерина
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1915
Дочь: Варганова Надежда
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Иванъ