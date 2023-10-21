Елена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

17.06.1791

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тонкачёв?? Яков Петров

Отец ребёнка: Тонкачёв?? Пётр Фёдоров

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Тонкачёв?? Ларион Петрович

Отец ребёнка: Тонкачёв?? Пётр Фёдоров

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Тонкачёв?? Пётр Фёдоров

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонкачёв?? Пётр Фёдоров

Смерть
17.06.1791
Соболеково, Россия
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Соболеково, Россия
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