Елена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти17.06.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Тонкачёв?? Пётр Фёдоров
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тонкачёв?? Ларион Петрович
Отец ребёнка: Тонкачёв?? Пётр Фёдоров
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Тонкачёв?? Пётр Фёдоров
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1791
Соболеково, Россия
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Соболеково, Россия