Барышев Александр Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышев Александр Анисимов

Барышев Александр Анисимов

avatar

Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.11.1873

Дата смерти

11.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1873

Отец: Барышев Анисим Иванов

Мать: Варвара Гаврилова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Барышев Иван Александров

Мать ребёнка: Барышева Татьяна Арсеньева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1906

Сын: Барышев Василий Александров

Мать ребёнка: Барышева Татьяна Арсеньева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.10.1918
Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close