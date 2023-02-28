Барышев Александр Анисимов
Место рождения
Дата рождения17.11.1873
Дата смерти11.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1873
Отец: Барышев Анисим Иванов
Мать: Варвара Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Барышева Татьяна Арсеньева
Рождение ребёнка
08.04.1906
Сын: Барышев Василий Александров
Мать ребёнка: Барышева Татьяна Арсеньева
Смерть
11.10.1918
Причина смерти: от чахотки