Ваничкина (Иустинова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваничкина (Иустинова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1900

Дочь: Ваничкина Мария

Отец ребёнка: Ваничкин Тихон

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1903

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Ваничкин Тихон

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ваничкин согласно 1911 г переписи

Отец ребёнка: Ваничкин Тихон

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: согласно 1911 г переписи

Отец ребёнка: Ваничкин Тихон

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Ваничкин Николай

Отец ребёнка: Ваничкин Тихон

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваничкин Тихон

Смерть
Неизвестно
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