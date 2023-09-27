Ваничкина (Иустинова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1900
Дочь: Ваничкина Мария
Отец ребёнка: Ваничкин Тихон
Рождение ребёнка
13.07.1903
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Ваничкин Тихон
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ваничкин согласно 1911 г переписи
Отец ребёнка: Ваничкин Тихон
Рождение ребёнка
1910
Дочь: согласно 1911 г переписи
Отец ребёнка: Ваничкин Тихон
Рождение ребёнка
01.04.1913
Сын: Ваничкин Николай
Отец ребёнка: Ваничкин Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ваничкин Тихон
Смерть
Неизвестно