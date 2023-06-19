Макарова (Лазукова) Варвара Яковлева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Макаров Яков Григорьев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1849
Рождение ребёнка
20.12.1850
Отец ребёнка: Лазуков Клеоник Васильев
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно