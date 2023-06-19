Макарова (Лазукова) Варвара Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Лазукова) Варвара Яковлева

Место рождения

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Макаров Яков Григорьев

Мать: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Лазуков Клеоник Васильев

Рождение ребёнка
20.12.1850

Сын: Лазуков Петр Клеоников

Отец ребёнка: Лазуков Клеоник Васильев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно