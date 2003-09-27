Мамаенко (Войникова) Зоя Алексеевна
Место рожденияд.Кочеремово Антроповский район, Костромская область
Дата рождения16.08.1940
Дата смерти27.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1940
д.Кочеремово Антроповский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамаенко Алексей Степанович
Смерть
27.09.2003
г.Черемхово Иркутская область