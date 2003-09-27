Мамаенко (Войникова) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаенко (Войникова) Зоя Алексеевна

Место рождения

д.Кочеремово Антроповский район, Костромская область

Дата рождения

16.08.1940

Дата смерти

27.09.2003

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1940

Отец: Войников Алексей Николаевич

Мать: Войникова Клавдия Ивановна

д.Кочеремово Антроповский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаенко Алексей Степанович

Смерть
27.09.2003
г.Черемхово Иркутская область