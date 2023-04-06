Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Львов Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Львов Павел Петрович
Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Львова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Львова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Львов Пётр Петрович
Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Львова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно