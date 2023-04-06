Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Львов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Львов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Львов Павел Петрович

Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Львова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Львов Василий Петрович

Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Львова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Львов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Львова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Львов Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно