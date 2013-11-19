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Кучин Иван Сергеевич
Кучин Иван Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2013
Пол
Мужской
Отец
Кучин Сергей Александрович
1986 г.р.
Мать
Кучина (Суханова) Людмила Анатольевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2013
Отец:
Кучин Сергей Александрович
Мать:
Кучина Людмила Анатольевна
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