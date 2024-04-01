Гусельникова 1, Куликова 2 Евдокия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельникова 1, Куликова 2 Евдокия Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1871

Дочь: Сигклитикия Исидорова

Отец ребёнка: Гусельников Сидор Крест. Д. Зарослой Прокопьев

Бракосочетание
10.11.1876

Муж: Куликов Николай Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев

М. 33 Ж. 27 оба вторым, солдатская вдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Василий Исидоров

Отец ребёнка: Гусельников Сидор Крест. Д. Зарослой Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусельников Сидор Крест. Д. Зарослой Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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