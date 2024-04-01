Гусельникова 1, Куликова 2 Евдокия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1871
Дочь: Сигклитикия Исидорова
Отец ребёнка: Гусельников Сидор Крест. Д. Зарослой Прокопьев
Бракосочетание
10.11.1876
М. 33 Ж. 27 оба вторым, солдатская вдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Василий Исидоров
Отец ребёнка: Гусельников Сидор Крест. Д. Зарослой Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно