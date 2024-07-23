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Герасименко Матвей Моисеевич

Место рождения

Яснозорье, Черкаська область

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1827 г.р.

Мать

Вычислено 1826 г.р.

Жена

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Герасименко Моисей Тимофеевич

Мать: Герасименко Харитина Онисимовна

Яснозорье, Черкаська область
Бракосочетание
10.05.1889 ст.

Жена: Герасименко Матрона Моисеевна

Яснозорье, Черкаська область
"Украина, Черкассы Метрические Книги, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTN-XYCN : Sun Mar 10 20:13:51 UTC 2024), Entry for Матфей Мойсеев Герасименко and Мотрон... Показать все
Смерть
Неизвестно

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