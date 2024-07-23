Герасименко Матвей Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Бракосочетание
10.05.1889 ст.
"Украина, Черкассы Метрические Книги, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTN-XYCN : Sun Mar 10 20:13:51 UTC 2024), Entry for Матфей Мойсеев Герасименко and Мотрон... Показать все
Смерть
Неизвестно