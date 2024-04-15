Антошенко Максим Романович
Место рождения
Дата рождения23.08.1895 ст.
Дата смерти22.08.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1895 ст.
Крещение
24.08.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.08.1897 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DY-9?i=186&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.08.1897 ст.
на приходском кладбище