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Антошенко Максим Романович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

23.08.1895 ст.

Дата смерти

22.08.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1895 ст.

Отец: Антошенко Роман Корнилиевич

Мать: Антошенко Агриппина Евстафьевна

Кровное, Сумська область
Крещение
24.08.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.08.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DY-9?i=186&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.08.1897 ст.
на приходском кладбище
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